In het Barclays Center in Brooklyn liet Belgian Cat Emma Meesseman tegen haar vroegere werkgever vijftien punten, vijf rebounds en evenveel assists optekenen. Met één puntje meer werd Isabelle Harrison topschutter voor Liberty.

Voor NY Liberty was het de 24e zege in 39 wedstrijden. Het team staat voorlopig vijfde in het klassement. De top acht (op dertien ploegen) plaatst zich na de reguliere competitie voor de play-offs.