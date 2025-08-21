23°C
Aanmelden
Sport

Emma Mees­se­man loodst NY Liber­ty naar zege tegen Mystics

Emma meesseman belgian cats spanje

New York Liberty heeft donderdag in eigen huis met 89-63 gewonnen van Washington Mystics in de Noord-Amerikaanse professionele vrouwenbasketcompetitie WNBA.

In het Barclays Center in Brooklyn liet Belgian Cat Emma Meesseman tegen haar vroegere werkgever vijftien punten, vijf rebounds en evenveel assists optekenen. Met één puntje meer werd Isabelle Harrison topschutter voor Liberty.

Voor NY Liberty was het de 24e zege in 39 wedstrijden. Het team staat voorlopig vijfde in het klassement. De top acht (op dertien ploegen) plaatst zich na de reguliere competitie voor de play-offs.

Belga
Emma Meesseman WNBA

Meest gelezen

Vanmarcke 2 0
Sport

Sep Vanmarcke en Tim Declercq versterken staf van Soudal Quick-Step
Kv kortrijk - charleroi
Sport

KV Kortrijk pakt 9 op 9 na 0-3 zege in Charleroi maar invaller Guèye krijgt rood in de slotfase
wk herdenking moorslede
Sport

Moorslede herdenkt 75 jaar Briek Schotte met eigen reus en ludieke koers

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Joaquin Seys - Club Brugge

Topmatchen tegen Barcelona, Bayern en Arsenal en verre verplaatsing naar Almaty voor Club
Koers

Tars Poelvoorde wint Memorial Danny Jonckheere
Rangers

Supporters van Rangers FC houden er de sfeer in, ook al staat hun ploeg er slecht voor
Gianni vermeersch

Gianni Vermeersch rijdt volgend jaar voor Red Bull-BORA-hansgrohe
Waterpolo

Nationale waterpoloploeg U18 haalt zilver op EK
Vechtpartij zulte waregem

Stad Waregem neemt voorlopig geen extra veiligheidsmaatregelen na vechtpartij bij voetbalmatch
23°C
Aanmelden