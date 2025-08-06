Meesseman kreeg een halfuur speeltijd in het Barclays Center en was daarin goed voor 11 punten, 5 rebounds en 4 assists. Kayla Renae McBride (18 punten) en DiJonai Carrington (15 ptn, 6 rebounds) bezorgden Minnesota de zege, bij de thuisploeg kon enkel Natasha Cloud met 14 rozen meer punten scoren dan Meesseman.

De Lynx verstevigden door hun vijfde zege op rij hun leidersplaats in het klassement, met 27 overwinningen tegenover 5 nederlagen. New York bezet de tweede plek met 20 zeges tegenover 11 nederlagen.