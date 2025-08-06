29°C
Emma Mees­se­man lijdt eer­ste neder­laag met New York Liberty

Emma meesseman 2

Emma Meesseman heeft zondag haar eerste nederlaag in het shirt van New York Liberty geleden in de Noord-Amerikaanse vrouwenbasketcompetitie WNBA. Na drie zeges op rij in haar eerste drie wedstrijden verloor de Belgian Cat met New York de topper tegen Minnesota Lynx met 71-83.

Meesseman kreeg een halfuur speeltijd in het Barclays Center en was daarin goed voor 11 punten, 5 rebounds en 4 assists. Kayla Renae McBride (18 punten) en DiJonai Carrington (15 ptn, 6 rebounds) bezorgden Minnesota de zege, bij de thuisploeg kon enkel Natasha Cloud met 14 rozen meer punten scoren dan Meesseman.

De Lynx verstevigden door hun vijfde zege op rij hun leidersplaats in het klassement, met 27 overwinningen tegenover 5 nederlagen. New York bezet de tweede plek met 20 zeges tegenover 11 nederlagen.

Belga
Emma Meesseman WNBA

462129358 3816056785387832 4044528443948365505 n
Sport

Marathon van Brugge stevent af op recordeditie
Belgaimage 127386146
Sport

Brent Deklerck (18) springt naar goud op de Wereldspelen
Kvk traint
Sport

Trainer KVK heeft vertrouwen in huidige kern, maar "versterking is nodig"

Club NXT 25-26

Heerlijke vrije trap levert Brugse beloften punt op in opener tegen Francs Borains
Zulte Waregem

Zulte Waregem stunt in het Lotto Park en wint met 2-3 van Anderlecht
Cercle

Brugse derby van groot belang voor beide ploegen
462129358 3816056785387832 4044528443948365505 n

Marathon van Brugge stevent af op recordeditie
Kvk traint

Trainer KVK heeft vertrouwen in huidige kern, maar "versterking is nodig"
Vermant Salzburg

Vermant geeft Club kleine vleugels voor de return tegen Red Bull Salzburg
