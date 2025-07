In de WNBA verdedigde de 32-jarige Meesseman eerder al de kleuren van de Washington Mystics (2013-2020) en Chicago Sky (2022). Ze leidde de Mystics in 2019 als MVP van de finale naar de titel.

Vorige week raakte bekend dat Meesseman in Europa ook komend seizoen actief blijft bij Fenerbahçe. Het wordt voor de West-Vlaamse haar vierde seizoen in loondienst bij 'Fener'. Meesseman streek in de zomer van 2022 neer in Istanboel. Eerder speelde de center voor Ieper (2009-2012), het Franse Villeneuve d'Ascq (2012-2014) en de Russische ploegen Spartak Moskou (2014-2016) en UMMC Jekaterinenburg (2016-2022).