Meesseman speelde 17 minuten en 18 seconden. Daarin scoorde ze elf punten (3/7 2pts, 5/5 vrijworpen), plukte ze twee rebounds en deelde ze drie assists uit.

Na de achttiende zege van het seizoen, tegenover tien nederlagen, is titelverdediger New York Liberty tweede in de stand, op ruime afstand van Minnesota (24 zeges, 5 nederlagen). Dinsdag kan Meesseman haar eerste thuismatch spelen. Haar club treedt dan in het eigen Barclays Center in Brooklyn tegen de Dallas Wings aan.