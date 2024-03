Balsamo volgt op de erelijst de Britse Pfeiffer Georgi op, die vorig jaar de snelste was voor de Italiaanse. De wereldkampioene van 2021 in België won de Classic Brugge-De Panne al eerder in 2022, vorig jaar werd ze tweede. Voor Balsamo is dit trouwens de vierde overwinning in negen wedstrijden.