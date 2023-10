"Ik had een goede dag, maar daar koop je niets mee. Ik ben ontgoocheld dat ik hier niet opnieuw kon zegevieren", verklaarde Eli Iserbyt, die Nys had moeten laren rijden toen hij met pech de materiaalpost in moest.

"Bij het afspringen op die helling kwam ik met de schoen tegen mijn pedaal terecht. De sluiting moet er op die manier afgekomen zijn. Normaal kan je dat zelf weer in orde krijgen maar het lukte me niet en ik besliste om een schoenwissel door te voeren, ook al verloor ik daar veel tijd door. In de voorlaatste ronde maakte ik een dipje mee en wist ik dat het niet zou lukken om te winnen. Bovendien reed Thibau Nys een heel sterke wedstrijd."