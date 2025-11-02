Veldrijder Eli Iserbyt krijgt slecht nieuws op laatste echo in UZ Gent
©Belga
Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw) hoopte om in november, na enkele zware operaties, weer een rugnummer te kunnen opspelden. Helaas toont een echo in het UZ Gent dat het probleem aan de liesslagader nog niet is opgelost. In afwachting van een nieuw onderzoek, neemt hij vier weken rust. Dat laat Iserbyt weten op Instagram.
Het onderzoek in het UZ Gent bracht donderdag geen goed nieuws voor Eli Iserbyt. Ondanks drie eerdere ingrepen, bleef hij last hebben op de fiets.
Over vier weken is er een nieuw onderzoek in het ziekenhuis. Tot die tijd laat hij de fiets aan de kant om rust te nemen. Hoewel het nog voorbarig is, betekent dit wellicht dat we Iserbyt niet meer in actie zullen zien dit crossseizoen.
