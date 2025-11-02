16°C
Aanmelden
Sport
 | update 
Harelbeke Anzegem

Veld­rij­der Eli Iser­byt krijgt slecht nieuws op laat­ste echo in UZ Gent

eli iserbyt

©Belga

Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw) hoopte om in november, na enkele zware operaties, weer een rugnummer te kunnen opspelden. Helaas toont een echo in het UZ Gent dat het probleem aan de liesslagader nog niet is opgelost. In afwachting van een nieuw onderzoek, neemt hij vier weken rust. Dat laat Iserbyt weten op Instagram.

Het onderzoek in het UZ Gent bracht donderdag geen goed nieuws voor Eli Iserbyt. Ondanks drie eerdere ingrepen, bleef hij last hebben op de fiets.

Over vier weken is er een nieuw onderzoek in het ziekenhuis. Tot die tijd laat hij de fiets aan de kant om rust te nemen. Hoewel het nog voorbarig is, betekent dit wellicht dat we Iserbyt niet meer in actie zullen zien dit crossseizoen. 

Eliyserbyt
De redactie

Meest gelezen

Ronny poelvoorde 01
Sport

Voormalig veldrijder Ronny Poelvoorde overleden
Vd V Oostkamp 2
Sport

Sterren van FC Barcelona slapen straks in Oostkamp: hotel streng beveiligd, burgemeester vraagt rust te bewaren
2025-11-02 - 724_N_afscheidtimdeclercqMETSVO_20251102140515.mp4 - MhKPvvZJx_0.jpg
Sport

Na 14 jaar als prof begint Tim Declercq aan nieuwe carrière

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden