Het onderzoek in het UZ Gent bracht donderdag geen goed nieuws voor Eli Iserbyt. Ondanks drie eerdere ingrepen, bleef hij last hebben op de fiets.

Over vier weken is er een nieuw onderzoek in het ziekenhuis. Tot die tijd laat hij de fiets aan de kant om rust te nemen. Hoewel het nog voorbarig is, betekent dit wellicht dat we Iserbyt niet meer in actie zullen zien dit crossseizoen.

