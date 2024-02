Joris Nieuwenhuis pakte de kopstart en kreeg Eli Iserbyt in het wiel. De Nederlandse en Belgische kampioen trokken de tweede ronde in met een voorgift van 22 seconden op Lars van der Haar, Michael Vanthourenhout, Ryan Kamp, Daan Soete, Toon Vandebosch, Niels Vandeputte en Toon Aerts. Vanthourenhout ging alleen in de tegenaanval en kon na 23 minuten cross vooraan aansluiten. Bij de passage op de schuine kant ging Vanthourenhout versnellen. Nieuwenhuis moest vol aan de bak om de kloof te dichten.

Iserbyt had na een paar foutjes enkele meters moeten laten, maar reed weer naar zijn ploegmakker toe. Het duo begon met vijf seconden voorsprong op Nieuwenhuis aan de voorlaatste ronde. Vanthourenhout reed zich vast in de afsluiting en zo kon Iserbyt alleen aan de slotronde beginnen. Nieuwenhuis verloor alsmaar meer terrein, terwijl Toon Aerts zich voor de vierde plaats had ontdaan van Toon Vandebosch.