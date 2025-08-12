27°C
EK zei­len: 43 boten nemen het tegen elkaar op in Oostende

Zeil2

In Oostende loopt deze week volop het Europees kampioenschap zeilen. 43 boten van de SB20-klasse nemen het op de Noordzee tegen elkaar op. En dat is geen eenvoudige opdracht, want de stroming en de zandbanken maken het voor de zeilers extra moeilijk.

Cédric De Bleye, algemeen secretaris RNSYC Oostende: “Eigenlijk bestaan er evenveel kampioenschappen als er boottypes bestaan. Dat is een eenheidsklasse, dus iedereen vaart met hetzelfde materiaal. En dat is in dit geval een sportieve boot, die een plekje heeft voor 3 à 4 mensen. We gaan 5 dagen na elkaar 3 manches varen op de Noordzee.”

Moeilijkste ooit

Er staan teams uit 10 landen aan de start met in de boten zowel liefhebbers als Olympische zeilers. En over een ding zijn ze het allemaal eens: De Noordzee is de grootste uitdaging op dit EK. “Dat hoorden we ook van een aantal Olympische zeilteams, die normaal gezien in het zuiden van Frankrijk varen. Die vertelden ons dat het hier ongeveer het moeilijkste is wat ze ooit gehad hebben, en dat heeft veel te maken met de stroming die hier staat, met zandbanken ook. Dat heeft allemaal een invloed.”

“Oostende toont zich van zijn beste kant. Het zijn prachtige weercondities.”

Cédric De Bleye

Aan het weer zal het in elk geval niet liggen met een stralende zon, en uiteraard ook genoeg wind. “Oostende toont zich van zijn beste kant. Het zijn prachtige weercondities. Gisteren was het heel mooi met de zon die in de namiddag uit kwam en vandaag ziet het er alweer stralend uit.”

Welk team de Noordzee het beste weet te bedwingen weten we vrijdagavond.

Zeil1
Zeil2
Zeil3
Zeilen

