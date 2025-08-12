Aan het weer zal het in elk geval niet liggen met een stralende zon, en uiteraard ook genoeg wind. “Oostende toont zich van zijn beste kant. Het zijn prachtige weercondities. Gisteren was het heel mooi met de zon die in de namiddag uit kwam en vandaag ziet het er alweer stralend uit.”

Welk team de Noordzee het beste weet te bedwingen weten we vrijdagavond.