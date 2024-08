Bij de vrouwen is Lotte Kopecky dan weer de opvallende afwezige in de selectie voor de wegrit. De regerende wereldkampioene op de weg geeft de voorkeur aan de tijdrit, nadat ze in Parijs op de olympische tijdrit de smaak te pakken kreeg. Ook bij de vrouwen is het immers de verwachting dat het tot een sprint zal komen. Het is dus aan Alana Castrique, Audrey De Keersmaeker, Valerie Demey, Marion Norbert-Riberolle, Marthe Truyen, Jesse Vandenbulcke, Fien Van Eynde en Margot Vanpachtenbeke (uit Lauwe) om de koers hard te maken. Mieke Docx en Marieke Meert zijn de reserves.