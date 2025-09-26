19°C
EK Wiel­ren­nen: Luca Vier­strae­te zorgt voor eer­ste Bel­gi­sche medaille

Luca Vierstraete

Foto Belga

De negentienjarige West-Vlaamse Luca Vierstraete heeft woensdag voor een eerste Belgische medaille gezorgd op de Europese kampioenschappen wielrennen in de Franse Drôme en Ardèche. Ze behaalde brons in de tijdrit voor beloftevrouwen.

In een door de harde wind erg zware tijdrit, over 24 kilometer tussen Loriol-sur-Drôme en Étoile-sur-Rhône, ging de titel naar de Italiaanse Federica Venturelli, met een tijd van 34:17. De Finse titelverdedigster Anniina Ahtosalo werd tweede op 48 seconden, Vierstraete derde op 51 seconden.

Voor de negentienjarige Vierstraete, een eerstejaarsbelofte uit Kortrijk, is het de eerste internationale medaille op de weg. 

"Niet verwacht"

"Ik ben zeer blij, dit had ik echt niet verwacht als eerstejaarsbelofte", zegt Vierstraete. "Bij de juniores haalde ik nooit een medaille, en nu als eerstejaarsbelofte heb ik die eindelijk wel. Ik had ambitie voor een toptienplek, dat zou al heel mooi geweest zijn. Maar dit had ik echt niet zien aankomen. Ik dacht niet dat dit mogelijk was."

De harde tegenwind maakt de EK-tijdrit zwaar. "Maar ik kon redelijk stabiel doorheen de wind rijden. Van de juniores had ik gehoord dat ze van rechts naar links gingen door de wind, maar ik kon redelijk rechtdoor blijven gaan. Ik zat ook de hele tijd boven mijn tempoplan. Toen besefte ik dat het heel goed zat."

WK in Chili

Vierstraete combineert de weg met het baanwielrennen, waar ze deel uitmaakt van de achtervolgingsploeg die zich hoopt te plaatsen voor de volgende Olympische Spelen. "De piste is ook een discipline die ik heel leuk vind, en die ik graag wil blijven combineren met de weg. Ik denk dat ik sterker word van de combinatie."

"We zijn met de pisteploeg heel hard aan het werken richting het WK in Chili, want we hebben de ambitie daar een hele mooie achtervolging te rijden. Daar hoop ik iets moois van te maken. Bondscoach Ludwig Willems had me gevraagd op dit EK ook de wegrit te rijden, maar de pistecoach (Tim Carswell, red) had liever van niet. Zeer spijtig, maar ik moet keuzes maken."

EK Wielrennen

