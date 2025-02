Na de rust gingen de Cats door op hun elan, al gingen ze in het slot van het gaspedaal. Emma Meesseman speelde haar wedstrijd, maar het was Kyara Linskens die met 17 punten en 12 rebounds het meeste uitblonk. Enige lichtpunt voor de Azeri's was dat de score een pak lager uitviel dan in de heenwedstrijd, toen de Cats met 28-136 wonnen.

De Belgian Cats gaan met negen punten, evenveel als Litouwen, aan de leiding in groep C. Als ze zondag in Litouwen op de slotspeeldag winnen, zijn ze als groepswinnaar verzekerd van het EK.

Dat vindt van 18 juni tot 29 juni plaats in het Italiaanse Bologna, het Tsjechische Brno, het Duitse Hamburg en het Griekse Piraeus. België is de titelverdediger.