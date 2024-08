De hoofdvogel afschieten blijft een bijzondere prestatie. Voor de staande wip heb je geen wereldkampioenschap of olympische discipline. Het EK is het allerhoogste in deze sport. Dat Sint-Joris het Europees kampioenschap handboogschieten staande wip organiseert is geen toeval. Met 90 leden is het de grootste club van het land. “Omdat we een gilde hebben waar alles overgaat, van vader op zoon, dan de kleinkinderen. Dit is een gilde die altijd maar verder raait. De ouden vallen weg en de zonen doen verder.”