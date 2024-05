Avanti vecht zich in het derde quarter nog terug tot zes punten, maar Oostkamp komt nooit echt in de problemen. De driepunters vallen vlot binnen en de score loopt snel op. Een achterstand van 19 punten weet Avanti op het einde nog te verkleinen tot 11 punten: 101-90 is de eindstand. De Bruggelingen hebben dus nog een hoop werk om de situatie in de terugwedstrijd recht te trekken. Een mogelijk voordeel is dat er weinig tijd rest om ontgoocheld te zijn, want maandag stappen de spelers al opnieuw het terrein op.