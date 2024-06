Trainer Nicky Hayen kan voorlopig geen beroep doen op spelers als Maxim De Cuyper en Andreas Skov Olsen. Zij zijn nog op het EK, net als de Zwitserse nieuwkomer Jashari. Maar ook sterkhouders Hans Vanaken, Simon Mignolet en Brandon Mechele zijn er voorlopig nog niet bij op de eerste training in Westkapelle.

Vanaf 8 juli is Club Brugge op stage in Sint-Michielsgestel, in Nederland. Maar eerst spelen ze nog oefenmatchen tegen Knokke en AEK Athene.

Ook Cercle Brugge start vanmiddag aan het seizoen.