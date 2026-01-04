Jashari verzamelde in de eerste stemronde 351 punten, hetgeen volstond voor de overwinning. De Zwitser laat voormalige ploeggenoten Hans Vanaken (304 ptn) en Christos Tzolis (243 ptn) achter zich. Vanaken was de titelverdediger en won al drie Gouden Schoenen, Tzolis was voor velen de grote topfavoriet voor deze editie.

Jashari werd eind vorig seizoen door zijn collega-spelers op de Pro League Awards ook al uitgeroepen tot Profvoetballer van het Jaar in de Jupiler Pro League. De 23-jarige Zwitser maakte in zijn enige seizoen in Brugse loondienst grote indruk en leidde blauw-zwart met zijn loopvermogen, drive en duelkracht naar winst in de Beker van België, het vice-kampioenschap en een plaats in de achtste finales van de Champions League. Het is voor Club Brugge de zevende Gouden Schoen sinds 2016.



Begin augustus volgde - na heel wat getouwtrek - een toptransfer naar AC Milan. Blauw-zwart zou tussen de 36 en 40 miljoen euro aan de overgang van de middenvelder verdienen. Voor Jashari begon zijn Milanees avontuur wel met een fikse afknapper. Eind augustus liep hij op training een kuitbeenbreuk op. Begin december vierde hij zijn wederoptreden, maar het lukte hem sindsdien nog niet om een vaste basisplaats te veroveren bij de Italiaanse grootmacht.