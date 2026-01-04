Eén stemronde volstaat voor Ardon Jashari om de Gouden Schoen te winnen
Verrassing van formaat toch in Silt, in Middelkerke, waar de Gouden Schoen niet naar Hans Vanaken of Christos Tzolis gaat, maar wel naar ex-Club Bruggespeler Ardon Jashari. De Zwitser wint de 72e Gouden Schoen op basis van één stemronde en kwam speciaal overgevlogen uit Milaan. Het is van Gilles De Bilde n 1994 geleden dat een speler aan één stemronde genoeg had om de Gouden Schoen te winnen. Hij is ook de enige winnaar in 72 edities van de Gouden Schoen die slechts een seizoen in de Belgische competitie speelde. Bij de vrouwen wint Tessa Wullaert uit Wielsbeke al voor de zesde keer de Gouden Schoen
Jashari verzamelde in de eerste stemronde 351 punten, hetgeen volstond voor de overwinning. De Zwitser laat voormalige ploeggenoten Hans Vanaken (304 ptn) en Christos Tzolis (243 ptn) achter zich. Vanaken was de titelverdediger en won al drie Gouden Schoenen, Tzolis was voor velen de grote topfavoriet voor deze editie.
Jashari werd eind vorig seizoen door zijn collega-spelers op de Pro League Awards ook al uitgeroepen tot Profvoetballer van het Jaar in de Jupiler Pro League. De 23-jarige Zwitser maakte in zijn enige seizoen in Brugse loondienst grote indruk en leidde blauw-zwart met zijn loopvermogen, drive en duelkracht naar winst in de Beker van België, het vice-kampioenschap en een plaats in de achtste finales van de Champions League. Het is voor Club Brugge de zevende Gouden Schoen sinds 2016.
Begin augustus volgde - na heel wat getouwtrek - een toptransfer naar AC Milan. Blauw-zwart zou tussen de 36 en 40 miljoen euro aan de overgang van de middenvelder verdienen. Voor Jashari begon zijn Milanees avontuur wel met een fikse afknapper. Eind augustus liep hij op training een kuitbeenbreuk op. Begin december vierde hij zijn wederoptreden, maar het lukte hem sindsdien nog niet om een vaste basisplaats te veroveren bij de Italiaanse grootmacht.
Daar is nummer zes voor Tessa Wullaert
Voor Tessa Wullaert was het zondag haar zesde Gouden Schoen in tien edities. Ze was eerder de beste in 2016, 2018, 2019, 2023 en 2024. De 32-jarige Wielsbeekse is al een heel decennium de stuwende kracht achter het Belgische vrouwenvoetbal en kende ook in 2025 een uitstekend jaar. In 27 wedstrijden voor Inter Milaan kwam ze tot vijftien goals, maar vooral in dienst van de Red Flames toonde ze weer haar talent.
In veertien interlands trof ze tien keer raak. Ze zette haar cijfers bij de nationale ploeg zo weer wat scherper. De topschutter aller tijden bij de Flames telt nu 97 goals in 152 interlands. Enkel recordinternational (en tweevoudig Gouden Schoen) Janice Cayman heeft meer caps (170). Wullaert maakte vorig jaar belangrijke goals in de Nations League-wedstrijden tegen Spanje, Engeland (2x) en Portugal (2x) en was op het tegenvallende EK in Zwitserland ook een lichtpunt bij de Belgische vrouwen. In de overbodige laatste groepswedstrijd tegen Portugal, die de Belgen met 2-1 wonnen, maakte ze het openingsdoelpunt.
Afgelopen najaar trof ze in de barragematchen voor het behoud in de Nations League ook drie keer raak in twee duels tegen Ierland, maar dat volstond niet om de redding te bewerkstelligen.