Zulte Waregem’s avontuur in de Jupiler Pro League eindigde in het seizoen 2022-2023 na 18 jaar in de hoogste afdeling. Een verlies tegen Cercle Brugge op de laatste speeldag betekende de definitieve degradatie. Met het vertrek van het boegbeeld Sammy Bossut, maar het behoud van vedetten zoals Jelle Vossen en Ruud Vormer, was de ambitie om snel terug te keren naar de top groot. Toch begon het seizoen in de Challenger Pro League met een valse start: de nederlaag tegen Francs Borains op speeldag 1 zette de toon voor de moeilijkheden die volgden.