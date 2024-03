Vorig jaar won Christophe Laporte Dwars door Vlaanderen maar de Fransman is al een hele tijd ziek en zal zijn titel niet verdedigen. Zijn afwezigheid is sowieso een aderlating voor Team Visma-Lease a Bike, dat ook de Nederlander Dylan van Baarle (winnaar in 2021) mist. Het verhoogt de druk op kopman Wout van Aert, bij wie het overigens afwachten is of hij nog naweeën voelt van zijn val vorige week in de E3.

De renners vertrekken woensdagmiddag vanuit Roeselare voor een tocht van 188,6 km doorspekt met een rist hellingen en kasseistroken. De aankomst wordt verwacht omstreeks 16u45.