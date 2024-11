Dwars Door Vlaanderen is een wielerwedstrijd met internationale uitstraling. De woensdag voor de Ronde van Vlaanderen komt Waregem zo qua citymarketing knap in beeld. In de vernieuwde overeenkomst blijft ook de passage aan de Gaverbeekhippodroom behouden, bij de heren en de dames profs. En dat mag wat kosten. In de vorige overeenkomst, zes jaar geleden, lag het bedrag nog op 200.00 euro.



Het hogere bedrag zal ook ingezet worden voor een betere veiligheid. Niemand is de val van Wout van Aert vergeten, op weg naar de Kanarieberg. Er komen aanpassingen.