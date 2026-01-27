6°C
Druk­ke trans­fer dead­line day voor (voor­al) Ess­se­vee, Cer­cle en KV Kortrijk

Asare

Zulte Waregem is bezig aan een drukke transfer deadline day en heeft Dirk Asare aangetrokken. De 21-jarige middenvelder komt over van tweedeklasser Lierse SK en ondertekent aan de Gaverbeek een contract van 3,5 seizoenen, met een optie op een extra jaar.

Ook Malick Mbaye (21) is een nieuwste aanwinst in de Elindus Arena. De flankaanvaller komt over van Ligue 1-club FC Metz en tekent een contract van 2,5 seizoenen (+2 jaar optie) bij Essevee.

Tegelijk heeft Zulte Waregem de 22-jarige Nigeriaanse middenvelder Tochukwu Nnadi naar Olympique Marseille laten gaan. Marseille zou volgens verschillende media zo'n zes miljoen euro neertellen voor zijn komst.

Abdoulaye Traoré heeft zijn transfer naar Qatar eindelijk beet. De Ivoriaan, die afgelopen zomer al wilde vertrekken uit de Elindus Arena, zet zijn carrière verder bij Al-Shahaniya.

Cercle

Cercle Brugge versterkt zich met de 19-jarige Colombiaan Royer Caicedo. De linksvoetige centrale verdediger maakt de overstap van Atlético Nacional in zijn thuisland en ondertekende een contract tot 2029, met de optie op een extra seizoen.

KV Kortrijk

Tweedeklasser KV Kortrijk heeft maandag op de valreep zijn aanval versterkt met Bryan Adinany. De Franse Malagassiër maakt de overstap van reeksgenoot Lierse en zette in het Guldensporenstadion zijn krabbel onder een overeenkomst tot medio 2029, met een optie op nog een extra seizoen.

Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
