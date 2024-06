De triatlon start in de Brugse Reien. Na 1 kilometer zwemmen start de triatlon officieel en bij de mannen is Joris Blessé duidelijk de sterkste. Op doktersadvies mag hij echter niet fietsen of lopen en dus ligt de strijd helemaal open.

Jasper Sabbe zit als eerste op de fiets, maar Vander Hoogstraete en Driesen stellen snel orde op zaken en hebben duidelijk betere benen. Het duo lijkt in het lopen onderling uit te maken wie de Triatlon door Brugge wint.

In de laatste kilometers moet Vander Hoogstraete het uiteindelijk afleggen tegen Driesen. De man uit Deinze schrijft zo de Triatlon door Brugge op zijn naam.

Remonte Vanclooster

Bij de vrouwen komt Linde Herreman als eerste uit het water. Met een grote voorsprong begint ze aan haar fietstocht van 40 km.

Geerardyn fietst snel naar de leiding. Enkel Vanclooster kan in haar spoor blijven. Bij de wissel is het verschil tussen de eerste en tweede vrouw zo’n dertig seconden.

Vanclooster is de betere loopster op papier. Ze deelt haar run goed in en de twee komen snel terug samen. Ze trekt uiteindelijk ook aan het langste eind en wint zo in Brugge: "Het is een klassieke triatlon en het is altijd wel een beetje afwachten wie er aan de start komt. En vandaag dacht ik: het is mijn kans en dat is ook gelukt dus ik ben wel heel blij", besluit Vanclooster.