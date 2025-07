De koers brak open in de vijfde van veertien ronden, onder impuls van De Bondt. Een kopgroep van dertien reed anderhalve minuut weg, met onder andere Edward Planckaert, Warre Vangheluwe en vier renners van Van Ryssel-Roubaix. Naarmate de kilometers vorderden, dunde de kopgroep uit. De Bondt forceerde opnieuw in een premiespurt en scheidde zich met vier anderen af: Planckaert, Maxime Jarnet, Killian Théot en Kiaan Watts. Even later vielen Théot en daarna ook Watts weg.

In de laatste ronde plaatste De Bondt zijn beslissende demarrage. Niemand kon nog volgen. Hij rondde zijn solo succesvol af en schreef zo voor het eerst de Grote Prijs Raf Jonckheere op zijn naam.