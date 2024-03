De 24-jarige West-Vlaming stelde zijn vorige persoonlijk record met twintig honderdsten scherp. Hij komt zo dichter in de buurt van het Belgische record van Julien Watrin, dat 45.44 bedraagt. In de halve finale liet Doom alle andere lopers achter zich. Doom heeft op het WK ook ambities met de Belgian Tornados, de estaffeteploeg op de 400 meter. Hij was oorspronkelijk zelfs niet van plan om aan het individuele nummer deel te nemen. Zondag betreden de Belgian Tornados de piste voor de reeksen en een verwachte finale. Michael Obasuyi, die dit jaar al een Belgisch record liep, treedt zaterdagochtend om tien over elf aan in de reeksen van de 60 meter horden.