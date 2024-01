Bij KFC Aalbeke Sport is er begrip voor de afgelasting. Door de isolatielaag onder het kunstgras zal het nog langer duren voor het veld ijsvrij is. De lijnen zijn bovendien niet zichtbaar, het is veel werk om te ruimen, maar vooral: de kans op kwetsuren is groot. Els Maertens, gerechtigd correspondent KFC Aalbeke Sport: "Jammer wel, want de periode van de winterstop was net afgelopen. Er zouden dit weekend 8 wedstrijden zijn in Aalbeke."