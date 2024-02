Ook aan tafel: Jimmy De Wulf, assistent-trainer van Cercle Brugge. Bij de Vereniging loopt alles op wieltjes. Met nog vier matchen te gaan, staat Cercle op een zesde plaats en daarmee mogen ze dus voorlopig naar de Champions' Play-Offs.

“Als we erin staan, dan gaan we er verdiend in staan. Als we er niet in staan, dan gaat dat ook verdiend zijn dat we er net niet in staan”, klinkt het bij De Wulf.