Diksmuide verloor dit seizoen nog maar één keer. Dat wou de leider niet opnieuw laten gebeuren en dus voetbalt de ploeg meteen enkele kansen bij elkaar. Al na een kwartier wordt het 1-0 via Beuckels.

Daarna zakt het tempo. Lauwe probeert de wedstrijd over te nemen, maar het gevaar blijft van Diksmuide komen. Vlak voor rust krijgt Lauwe de perfecte kans op de gelijkmaker, maar scoren lukt niet. Na amper vijf minuten in de tweede helft wordt het 2-0 na een doelpunt van Tanghe. Vlak voor affluiten zet Lievrouw de bal voor. Er is bijna sprake van een owngoal, maar doelman Vercruysse is bij de pinken. Het blijft 2-0.



Sportjournalist en presentator Karl Vannieuwkerke is vicevoorzitter van K.S.V. Diksmuide en plaatste voor de wedstrijd een filmpje op zijn socials met een warme oproep om de wedstrijd bij te wonen. Er kwamen dan ook heel wat supporters opdagen.