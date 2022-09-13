19°C
Des­sel­gem Koer­se: blik­van­ger is Elia Vivi­a­ni (Lot­to): de Ita­li­aan­se spurt­bom komt recht­streeks van de Vuelta

Desselgem koers

Desselgem is in de ban van de koers: de Memorial Briek Schotte brengt de Italiaanse spurtbom Elia Viviani (36) rechtstreeks van de Vuelta tot in West-Vlaanderen. Hij is dan ook de blikvanger tijdens de kermiskoers.

KIJK: Dit is de start van Desselgem Koerse vanmiddag om 14u30:

Ook Dries De Bondt en Jonas Rickaert zijn van de partij.

elia viviani

Elia Viviani (Lotto) in Desselgem Koerse

Nieuwigheden

Het is de 81ste Grote Prijs Memorial Briek Schotte met heel wat vernieuwingen. Een nieuw bestuur heeft het parours van 147 kilometer gewijzigd. En er is ook een fandorp aan de start.

Meer ziet u vanavond in het nieuws op Focus & WTV vanaf 18u. 

Een uitgebreide reportage ziet u in Sport West, na het nieuws. Reporters Jeroen Sap en Jens Lemant volgen de koers op de voet.

 

Desselgem koerse 3
Desselgem koers 2
Redactie
Desselgem Koerse

