Julie Allemand was bepalend bij de bezoekers met 8 punten, 4 assists en 2 rebounds in 29 speelminuten. Julie Vanloo kwam tot 3 punten, 3 assists en 1 rebound in 17 minuten op het parket. De Sparks begonnen de match met een snelle 18-3-achterstand, maar stonden aan de pauze al opnieuw aan de leiding (35-40). Na rust consolideerden ze hun voorsprong. Het was voor de Sparks de negende zege van het seizoen, tegenover veertien nederlagen.