Onmiddellijk na haar wereldtitelgevecht tegen Alycia Baumgardner ging Persoon onder mes. De schade was groot. Ze staat voor een lange revalidatie, van zeker een half jaar. In januari wordt ze veertig, het lichaam zal beslissen over haar bokstoekomst. “Als het goed verloop en ik voel dat ik mijn niveau terug kan halen, dan wil ik er zeker nog eens voor gaan", zegt ze.

En er is mogelijk nog een toekomst, want op een meeting in Marbella gaf promotor Lopez te kennen dat hij zeer geïnteresseerd is in een rematch tussen Persoon en Baumgardner.