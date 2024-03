Intussen groeit de kritiek op trainer Ronny Deila. Hij is vastbesloten om te vechten en nu wel een resultaat te pakken. "Als de resultaten niet goed genoeg zijn, als je niet meer ziet hoe je vooruitgang kan boeken en het beste uit de spelers kan halen, dan zal er iets gebeuren. Maar ik kan daarmee leven. Ik wil niet dat er iets

gebeurt, ik wil hier blijven. Ik wil vechten en iets bereiken met Club Brugge. Ik denk niet aan een vertrek, ik ben hier met een reden. Ik denk dat iedereen, ook het bestuur, ziet dat we hard samenwerken en dat we geloven in wat we doen."

"Maar iedereen is het ermee eens dat de resultaten beter moeten. Want we zijn Club Brugge. Ik begrijp dat echt. Het is voor mij frustrerend, net als voor iedereen in de club of voor de supporters. Je slaapt slecht, je werkt dag in dag uit. Maar soms moet je ook even afstand nemen om het ruime verhaal te zien. En jezelf weer energie te geven voor de volgende match. En ik voel dat we klaar zijn om naar Genk te trekken."