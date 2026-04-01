De eerste kans laat zestien minuten op zich wachten en was voor Westhoek. De bezoekers uit Waregem waren gewaarschuwd, maar die waarschuwing hielp niet echt. Seck speelde de bal even later zomaar in de voeten van Salouani en die nam het paascadeau hartelijk in ontvangst: 1-0 voor de thuisploeg.

Na rust gingen de bezoekers nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker. Toen Gaillez een intrap hinderde en daarvoor zijn tweede gele kaart kreeg, moest Westhoek nog een kwartier met tien man verder. Het werd pompen of verzuipen voor de thuisploeg. Talini haalde de achterlijn en legde terug op Van Keymolen, maar diens schot strandde op de paal.

Vijf minuten later was het alsnog raak. Opnieuw kwam de bal bij Van Keymolen terecht, en dit keer werkte hij wél af.

Een gelijkspel is de juiste uitslag, maar iets waar beide ploegen weinig mee opschieten in de strijd om het behoud.