Ruyssen speelde sinds januari 2023 voor Dender, dat hem weghaalde bij RWDM. Hij droeg het shirt van de club uit Denderleeuw in 76 wedstrijden (2 goals) en maakte in 2024 mee de promotie mee naar 1A. Afgelopen seizoen kwam hij als aanvoerder 38 keer in actie voor Dender, dat twaalfde werd in de reguliere competitie en vierde in de Europe Play-off.

Kortrijk tuimelde afgelopen seizoen uit 1A na een derde plek in de Relegation Play-off. Het was de eerste degradatie sinds 2008.