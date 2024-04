"Alle adviezen zijn gunstig dus dat is positief nieuws. En ik kan kort zijn: ik hoop in de loop van de komende weken te kunnen beslissen", antwoordt Zuhal Demir op de vraag van Mercedes Van Volcem over de vergunning voor het nieuwe stadion van Club Brugge.

Een eerdere omgevingsvergunning sneuvelde nog voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen omdat die in strijd was met een lokaal parkeerreglement. De nieuwe aanvraag hield daar rekening mee. Protest voor de Raad kan in principe opnieuw. Maar het kan ook snel gaan. "Een vergunning is altijd meteen uitvoerbaar na de beslissing. Dat is ook goed, maar het is natuurlijk aan de Club om te overwegen wanneer ze de werken aanvatten, vlak na de beslissing", besluit Demir.