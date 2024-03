Een typische Gent-Wevelgem met veel wind, daar horen natuurlijk waaiers bij in De Moeren. Spurter Jordi Meeuws kan nog net aanpikken. Achteraan vallen ze met Narvaez als belangrijke slachtoffer, vooraan voert wereldkampioen Mathieu van der Poel mee de forcing, met Gianni Vermeersch die het teken doet om rond te draaien. Het is een eerste test voor al wat nog moet komen.

En dat is de heuvelzone in het Heuvelland, met de eerste beklimming van de Kemmel. Van der Poel leidt de dans, met een gretige Pedersen en Milan van Lidl-Trek in zijn wiel. Lidl-Trek is goed vertegenwoordigd.

Jonathan Milan gaat er alleen vandoor, en rijdt solo de plugstreets op, en hij kijkt vanwaar de achtervolgers gaan komen die even later ook aansluiten. Van der Poel geeft er een snok aan, Pedersen en Pithie volgen, Stuyven was ook mee, maar moet afhaken door een lekke band.

Milan moet eraf, bij de tweede beklimming van de Kemmel. Het peloton of wat daar nog van overblijft met Matteo Trentin op kop zit niet ver. Het blijft voorlopig droog, maar toch, het gevaar zit soms in een klein hoekje, vraag dat maar aan Alex Kirsch die over de kop gaat.

Laurence Pithie moet er intussen ook af, bij de derde en laatste keer Kemmel. Van der Poel en Pedersen zijn alleen, in het peloton kijkt Yves Lampaert of Soudal QuickStep de boel nog georganiseerd krijgt voor een spurt voor Tim Merlier, maar ook Jasper Philipsen laat zich gewillig meedrijven.

Maar het is al op meer dan een minuut achterstand op de sterkste twee in koers. Een wereldkampioen en een ex-wereldkampioen. Van der Poel en Pedersen, die door de Menenpoort Ieper achter zich laten en naar Wevelgem zoeven.

Het peloton komt nog dicht, maar we krijgen een spurt met twee voor de zege. Pedersen gaat van ver aan. Van der Poel komt er bijna naast, maar moet zich in het zadel planten. Pedersen wint Gent-Wevelgem