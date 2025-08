"Ik kan niet wachten om me te tonen in de kleuren van Essevee. Dit is een mooie stap in mijn carrière en ik voel dat dit de juiste timing is. Ik hoop mijn steentje te kunnen bijdragen aan de prestaties van het team", toonde Kiilerich zich enthousiast op de website van zijn kersverse werkgever.

De 25-jarige Kiilerich was in zijn jeugdjaren actief in eigen land bij Horsens en Aarhus. Nadien werd hij prof in eigen land bij Kolding, waarmee hij tussen 2019 en 2024 actief was in zowel eerste als tweede klasse. In maart vorig jaar trok de verdediger dan naar de Zweedse eersteklasser Mjällby, dat momenteel aan de leiding staat in de Allsvenskan, waar hij uitgroeide tot een basisspeler.