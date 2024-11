Lindsay De Vylder is regerend wereldkampioen omnium en won samen met Ghys de afgelopen twee jaar de zesdaagse van Gent. De Vylder en Ghys domineerden ook de eerste dagen in 't Kuipke. In de nevennummers pakken ze heel veel punten waardoor ze druk zetten op de concurrenten.

“Ik denk dat we heel complementair zijn. Ik denk dat ik meer de topsnelheid en Robbe heeft enorm veel basis. In die ploegkoersen heeft hij nooit een zwak moment en blijft hij heel steady. Het is de ideale basis”, klinkt het bij De Vylder. Ghys vult aan: “Lindsay heeft echt de snelheid en zo kan je druk zetten in die 500 meter en op die andere teams en kan je in andere nummers eens wat gas terugnemen. Ik denk dat dat de key is om een zesdaagse te winnen ja.”

De zesdaagse is geen show, maar zes dagen lang keihard koersen. “Het is veel professioneler geworden. Vroeger kwamen hier de bekende wegcoureurs, maar die hadden dan net 4 weken gerust. Nu kiezen ze voor toppistiers aan de start. Het niveau in het peloton is alleen maar gestegen. Het is echt afzien”, vertelt Christophe Sercu van de organisatie.”