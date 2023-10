Conference League: Club Brugge boekt krappe zege tegen Bodo

Na het doelpunt kon Club wat achteroverleunen en loeren op de counter. De Noren kwamen er slechts een keer uit toen opnieuw Gronbaek Raphael Onyedika een verkoudheid bezorgde met een mooie passeerbeweging maar in de actie nadien hoog over trapte. Bodo/Glimt kwam met frisse moed uit de kleedkamer en kreeg al meteen een grote kans toen Faris Moumbagna na onzuiver uitverdedigen bij blauw-zwart voor Mignolet stond, maar de Brugse doelman bracht met een beenveeg redding. Meteen het laatste grote wapenfeit van de partij, want in een verder kansarme tweede helft speelden de Noren het wat harder met een aantal gele kaarten tot gevolg, maar dat bracht hen niet dichter in de buurt van het Brugse doel.