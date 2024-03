De Cold Water Classic is de allereerste wedstrijd van het nieuwe Wakeboardseizoen. Vandaar ‘cold’, een watertemperatuur van om en bij de 10gr Celcius, het is toch nog even wennen.

Wereldkampioen bij de Masters is deze Glenn Vandenberghe uit Knokke-Heist. Al op heel jonge leeftijd een echte topchef in de keuken, maar getriggerd & werkelijk gepassionneerd door het wakeboarden.