Club Brugge is tevreden met de nieuwe stap van de Pro League richting achttien clubs in eerste klasse en verankering van beloftenteams in tweede. CEO Bob Madou gelooft dat er zo meer clubs Europa in kunnen.

"Ik ben blij", begint Madou. "Niet alleen voor Club, maar ook omdat we een groot probleem vermeden hebben. Als je de procedures met rechtenhouders in Duitsland en Frankrijk bekijkt, dan konden we ons dit met Belgisch voetbal niet permitteren. Dan was er misschien binnen een maand nul euro om te verdelen. Ik ben blij dat we als Pro League onze verantwoordelijkheid hebben kunnen nemen."

Qua format kreeg Club niet exact wat het beoogde, voor de rest zit zo goed als alles mee. "Minder wedstrijden, enkele wedstrijden kunnen uitstellen in functie van Europa en het verankeren van onze ploegen in de Challenger Pro League. Ons geprefereerde format was wel steeds 14-6 (competitie met veertien, play-offs met zes, red.)."