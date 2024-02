Zo'n eerste koers begin je toch altijd met een bang hartje. Hier kom je te weten of je een goede winter hebt gehad. Zeker als je voor een nieuwe ambitieuze ploeg uitkomt is dat belangrijk. “Ook op dit niveau gebeuren transfers waar veel van verwacht wordt. Kenneth Verstegen komt terug naar het oude vertrouwde nest van Dovy Keukens. Als vierdejaarsbelofte een troef voor de ploeg”, zegt Peter Demaere, ploegleider van Dovy Keukens-FCC.

En ook Urbano-Vulsteke wil dit jaar een grote stap voorwaarts zetten. "Op stage in Spanje werd vooral aan de ploeggeest gewerkt, want die moet garant staan voor resultaten”, aldus ploegleider Dirk Verbestel.

De wedstrijd in Izegem is nieuw op de kalender. En dat is toch een grote oef voor de wielerbond, want het clubkampioenschap was nagenoeg uitgestorven. Alleen in Deerlijk houden ze nog vast aan de traditie, en nu dus ook in Izegem. De organisatie wordt beloond met 110 deelnemers, die 17 ronden voorgeschoteld krijgen.