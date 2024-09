Borussia Dortmund is de eerste tegenstander in het nieuwe Champions League-format,waarin Club tegen acht verschillende tegenstanders uitkomt. Het zwaartepunt ligt op het einde met Sporting Lissabon, Juventus en Manchester City, en dus kan Club maar beter al punten pakken tegen de Duitsers.

Trainer van Club Brugge Nicky Hayen: "Moeten niet, willen wel. Heel graag, en goed, die ambitie moeten wij ook altijd uitstralen. Je hebt acht wedstrijden om dat te realiseren. We mogen dat niet onderschatten. We spreken over punten pakken tegen Dortmund thuis, maar Dortmund is wel de finalist van vorig seizoen. Daar wordt iets te snel over gekeken."