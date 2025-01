De Turkse Sejde Abrahamsson opende na twaalf minuten de score, waarna de IJslandse Lara Pedersen een kwartier later de Brugse voorsprong verdubbelde. De 25-jarige Vanmechelen diepte in de 28e en de 70e minuut de score verder uit.



“We wilden deze wedstrijd echt winnen, dat zag je ook. Vanaf de eerste minuut waren we agressief. We misten een doelpunt in de eerste minuut, maar na het eerste doelpunt was het maar een kwestie van tijd voor de andere zouden vallen. De mentaliteit in de ploeg was echt positief”, klinkt het bij Inka Grings, coach van Club YLA.