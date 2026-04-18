© Belga
Club Brugge heeft op de vierde speeldag van de Champions' Play-Offs de nederlaag van afgelopen zondag op het veld van Union meteen doorgespoeld. Met een duidelijke 6-1 op het scorebord verkocht blauw-zwart KV Mechelen een stevige dreun, en het doet zelf ook een prima zaak in het klassement. Leider Union morste met punten tegen AA Gent en ziet Club Brugge zo alweer tot op twee punten naderen.
Al na vier minuten was het een eerste keer prijs voor Club. Carlos Forbs legde een voorzet aan de tweede paal terug voor Hugo Vetlesen, die de 1-0 binnentikte. Malinwa werkte de achterstand wel snel weg. Mory Konaté (11.) verschalkte Nordin Jackers met het hoofd op een vrije trap.
Ook daarna had Jackers zijn handen vol met het verdedigen van het Brugse doel. Op het half uur trof Kerim Mrabti het doelhout, aan de overzijde dwong Hugo Siquet doelman Nacho Miras tot ingrijpen.
Goals en een late rode kaart
Na de rust telden Aleksandar Stankovic (46.) en Forbs (56.) Malinwa snel uit door de score uit te diepen tot 3-1. Stankovic trapte van buiten de zestien, via het doelhout, onhoudbaar voorbij Miras, aanvoerder Vanaken gaf bij zijn rentree de assist voor het derde Brugse doelpunt.
Ook de Duitser Nicolò Tresoldi (61.) pikte bij zijn terugkeer in de basiself zijn doelpuntje mee. Vanaken (78.) bekroonde zijn wedstrijd door de 5-1 voorbij een blunderende Miras te duwen. In het absolute slot van de wedstrijd smeerde de VAR Gora Diouf rood aan, Christos Tzolis joeg vanop de penaltystip de 6-1-eindstand tegen de netten.