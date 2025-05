Na amper dertien minuten zorgde Romeo Vermant voor de verlossende openingsgoal. Vlak voor rust deed Club er nog een schepje bovenop met twee extra treffers: 1-3 aan de pauze, en dat was ook in Lichtervelde goed te voelen. “Het is natuurlijk anders dan in het stadion zelf,” klinkt het bij een supporter. “Maar als je ziet hoe we hier meeleven, zou je bijna denken dat we er echt bij zijn.”