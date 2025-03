Club zat na amper 36 minuten al helemaal op rozen in een zonovergoten Jan Breydelstadion. Na een geweldige actie van Ardon Jashari op links had Hans Vanaken na 26 minuten alleen voor doel maar binnen te tikken: 0-1. Hierna was het aan Ferran Jutgla om zijn duivels te ontbinden. Na 34 minuten was het Vanaken die hem de 0-2 voorschotelde, nog eens twee minuten later werkte de Spanjaard voorbereidend werk van Chemsdine Talbi prima af: 0-3 bij de rust. Dat was ook de eindstand van het duel in de heenronde tussen beide teams. Voordien hadden de vijf voorgaande confrontaties telkens een draw opgeleverd.

Vlak voor het uur kwam er dan toch een levenslijn voor Cercle, toen Ibrahim Diakite een hoekschop door de benen van Maxim De Cuyper in doel verlengde. Verder kwam de 'thuisploeg' niet meer. Zes op zes dus voor Club dit seizoen in de stadsderby en bovendien de eerste zege in de Jupiler Pro League sinds de 1-0 tegen OHL op 8 februari. Cercle zit in vieze papieren en zal nog minstens week moeten bibberen.

Blauw-zwart heeft woensdag in de terugwedstrijd van de achtste finales in de Champions League bij Aston Villa een zege met drie doelpunten verschil nodig om door te stoten naar de volgende ronde, maar dat belooft een ander paar mouwen te worden. Cercle is Europees dan weer zo goed als uitgeschakeld, na de 3-0-nederlaag op bezoek bij Jagiellonia, in de achtste finales van de Conference League.

Voor Cercle ligt de focus helemaal op het behoud in de hoogste afdeling en dat is op dit moment allesbehalve een zekerheid. De Vereniging staat met 32 punten op de twaalfde plaats amper één puntje boven de degradatiezone, terwijl eerste achtervolger Westerlo nog twee wedstrijden te spelen heeft. Te beginnen zondagnamiddag tegen Anderlecht en op de slotspeeldag bij rode lantaarn Beerschot. Cercle moet komend weekend naar Anderlecht en kijkt zo tegen een zwaarder programma aan.

Club blijft na de zestiende competitiezege van het seizoen met 56 punten in het spoor van leider KRC Genk, dat negen punten meer telt na zijn gevleide overwinning van zaterdagavond op het veld van Dender. Op de slotspeeldag ontvangt Genk vicekampioen Union, terwijl blauw-zwart gastheer speelt voor Charleroi. Nadien gaat de Champions' Play-off van start en worden de punten door twee gedeeld.