Parfait Guiagon was de man van de match bij de Carolo's. Met twee doelpunten voor de rust: een strafschop en een knap schot zorgden voor 2-0 halfweg.

Bij de 1-0 liet Seys zich de bal ontfutselen, Mechele wilde corrigeren maar raakte Scheidler en niet de bal: Guiagon stuurde Van den Heuvel de verkeerde kant op voor 1-0. Net voor de rust verdubbelde hij de score van op afstand.

Club had daar niets echt tegenovergesteld. En ook na de rust bleef de thuisploeg gewoon gevaarlijker. Van den Heuvel moest weer ingrijpen. Stankovic scoorde naar het einde nog maar stond buitenspel. Campbell kreeg in blessuretijd nog rood.

Een logische bekeruitschakeling. Zo krijgt de zoektocht naar een 20e titel nog meer belang.