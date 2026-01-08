10°C
Club loopt een pijn­lijk blauw­tje in de kwart­fi­na­le van de Cro­ky Cup

Club uitgeschakeld

Belga

Neen, bekerhouder Club Brugge zal dit seizoen geen dertiende beker mogen bijschrijven op het palmares. De Bruggelingen botsten op een pittig Charleroi dat veel meer goesting toonde en zich verdiend plaatst voor de halve finales met een 2-0-zege. Leko loopt zo voor het eerst echt een blauwtje als nieuwe coach bij Club. Een uitschakeling in de kwartfinale stond niet in het scenario. "Het is een schande dat we uit de beker liggen," gaf Hugo Vetlesen achteraf toe.

Parfait Guiagon was de man van de match bij de Carolo's. Met twee doelpunten voor de rust: een strafschop en een knap schot zorgden voor 2-0 halfweg.

Bij de 1-0 liet Seys zich de bal ontfutselen, Mechele wilde corrigeren maar raakte Scheidler en niet de bal: Guiagon stuurde Van den Heuvel de verkeerde kant op voor 1-0. Net voor de rust verdubbelde hij de score van op afstand. 

Club had daar niets echt tegenovergesteld. En ook na de rust bleef de thuisploeg gewoon gevaarlijker. Van den Heuvel moest weer ingrijpen. Stankovic scoorde naar het einde nog maar stond buitenspel. Campbell kreeg in blessuretijd nog rood.

Een logische bekeruitschakeling. Zo krijgt de zoektocht naar een 20e titel nog meer belang.

Bart Coopman

bart.coopman@focus-wtv.be

Bart Coopman
Club Brugge Croky Cup

