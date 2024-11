Blauw-zwart leek op het Kiel al snel op rozen te zitten. Na amper drie minuten zorgde Romeo Vermant al voor de Brugse voorsprong, nog voor het kwartier zette kersvers Rode Duivel Joaquin Seys de dubbele voorsprong op het scorebord: 0-2. Beide doelpunten kwamen er op aangeven van Bjorn Meijer, die op de linksachter de voorkeur had gekregen op Maxim De Cuyper.

Club controleerde, maar een complete inzinking na rust zorgde ervoor dat de thuisploeg langszij kon komen. Beide doelpunten kwamen op naam van Marwan Al-Sahafi, telkens sneed de Saoediër doorheen het centrum van de Brugse verdediging en mocht hij vrij ongehinderd zijn gang gaan: 2-2 na 56 minuten.

Zo werd het voor de Bruggelingen nog bikkelen in het Antwerpse Olympisch Stadion. De bezoekers gingen wel nog op zoek naar de zege, maar de beste kansen waren zowaar nog voor de thuisploeg. Met uitstekende reddingen moest Simon Mignolet de Bruggelingen nog twee keer recht houden. Intussen was Seys geblesseerd uitgevallen, terwijl hij in principe maandag moet aansluiten bij de Duivels.

Club Brugge vergat zo optimaal te profiteren van de nederlaag van KRC Genk, dat eerder op zondag met zware 4-0-cijfers onderuitging bij vicekampioen Union Sint-Gillis.