"Ik denk dat we ons in een situatie hebben gebracht om nu de kers op de taart te zetten in een heel erg mooie Champions Leaguecampagne die we al gespeeld hebben en om het nu over de streep te trekken", vertelde doelman Simon Mignolet op de persconferentie gisterenavond. "We hebben al veel punten verzameld. Het zal natuurlijk een moeilijke wedstrijd worden tegen een ongelooflijk sterke tegenstander."

Hans Vanaken moest afgelopen weekend nog passen voor de match tegen KV Kortrijk omdat hij ziek was, nu zou de aanvoerder wel zijn plekje innemen. Manchester City is de ploeg van Kevin De Bruyne, die afgelopen weekend nog op de bank zat in de topper tegen Chelsea. Nu wordt hij wel aan de aftrap verwacht.