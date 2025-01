Club verlengt zijn reeks van ongeslagen wedstrijden - alle competities opgeteld - tot zeventien stuks. De laatste nederlaag dateert van eind oktober, in de Champions League bij AC Milan (3-1). Blauw-zwart won zijn tien laatste thuiswedstrijden.

Club Brugge schoot het best uit de startblokken in een aangename openingsfase. Genk-doelman Penders moest tussenkomen op een poging van Talbi. Tzolis zag zijn vluchtschot op het dak van het doel stranden.

Racing Genk lag onder in het spel, maar had ook zijn kansen. De Limburgers kwamen dicht bij de openingstreffer toen een volley van Smets aan de tweede paal maar net voorlangs ging. Even voor het half uur was het wel raak. Tolu werkte een knappe voorzet van Steuckers in een tijd voorbij Club-doelman Jackers, 0-1.

De reactie van Club kwam er meteen. Ordonez torende bij een hoekschop hoog boven Heynen uit en kopte de bal via de grond in doel. Een VAR-check voor een vermeende charge van De Cuyper op Penders veranderde niets aan de zaak, 1-1.