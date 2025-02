Atalanta draait als derde bovenin mee in de Serie A maar de laatste weken sputtert de motor, zeker voor eigen publiek. Dit jaar konden Charles De Ketelaere en co in vier thuiswedstrijden niet winnen en ook in de Coppa Italia gingen ze eerder deze maand onderuit (0-1 tegen Bologna). Het Oostenrijkse Sturm Graz kreeg half januari wel een 5-0 om de oren. Het was voor de troepen van Gian Piero Gasperini de enige thuiszege in de league phase van de Champions League, naast draws tegen Arsenal (0-0) en Celtic (0-0) en verlies tegen Real Madrid (2-3). De Lombardiërs dwongen hun fraaie negende plaats in de eindstand vooral af buitenshuis (met een 10 op 12).